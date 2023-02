Le Maroc et Israël construiront une ferme piscicole près de Tanger

Le bureau de liaison israélien à Rabat a annoncé, sur son compte Twitter, qu'un accord a été signé, la semaine dernière, entre le Maroc et Israël pour établir une ferme piscicole près de Tanger. L'accord a été paraphé en marge de la 6e édition du Salon international Halieutis, organisée à Agadir du 1er au 5 février, entre l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture et la société israélienne AGRIGO, en présence du ministre de l'Agriculture, de la pêche, du développement rural, des eaux et forêts, Mohamed Sadiki.

L'Investissement s'élèvera à 10 millions d'euros alors que les travaux à la ferme débuteront en avril prochain.

تم التوقيع على اتفاقية شراكة خلال مؤتمر آليوتيس،بين الوكالة الوطنية للزراعة المائية والشركة الاسرائيلية AGRIGO، بحضور السيد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري.

تهدف هذه الاتفاقية لفتح مزرعة سمكية بالقرب من طنجة بمبلغ 10 مليون يورو. وسيتم بدأ اشغال المزرعة في شهر ابريل القادم.???? pic.twitter.com/3ET1eVvjVU — Bureau de Liaison d'Israël au Maroc (@IsraelinRabat) February 8, 2023

Il est à rappeler qu'une délégation israélienne, composée de représentants du ministère de l'Agriculture et de la pêche maritime, du ministère des Affaires étrangères, de chercheurs universitaires et de représentants d'entreprises de technologie marine, a participé au Salon Halieutis.