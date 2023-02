Binter lance une promotion pour ses vols entre Marrakech et les Îles Canaries

Binter a annoncé avoir lancé une nouvelle promotion qui permettra à ses clients d’acheter des billets à bas prix pour les vols entre Marrakech et les Îles Canaries. La nouvelle promotion s'applique aux billets achetés jusqu’au 20 février, pour voler entre le 13 avril et le 15 juin 2023, indique la compagnie aérienne dans un communiqué, ajoutant que ces billets peuvent être achetés à partir de 730,18 dirhams par trajet entre Marrakech et les îles Canaries, en cas d’acheter un aller-retour.

Les passagers de cette ligne profiteront des «avantages différentiels du produit offert par la compagnie canarienne: non seulement le confort de ses avions, mais aussi un service à bord haut de gamme, avec de nombreuses facilités pour tous les passagers, y compris un apéritif gastronomique pendant le voyage», relève le communiqué.

La compagnie canarienne Binter relie Marrakech et Gran Canaria tous les jeudis et dimanches, avec départ de Marrakech à 14h30.