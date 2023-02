Maroc : Fortes pluies, fortes rafales de vent et chutes de neige du jeudi au dimanche

De fortes pluies parfois orageuses, de fortes rafales de vent et des chutes de neige sont attendues du jeudi au dimanche dans plusieurs régions du Royaume, a annoncé mercredi la Direction générale de la météorologie (DGM). Ainsi, de fortes pluies parfois orageuses oscillant entre 25 et 35 mm concerneront, jeudi de 09H00 à 22H00, les provinces d'Aousserd et Oued Ed-Dahhab, a indiqué la DGM dans un bulletin d'alerte de niveau orange.

Aussi, Tétouan, Fahs-Anjra, M'diq-Fnideq et Tanger-Assilah connaîtront de fortes rafales de vent (75 à 95 km/h) du jeudi à 12H00 au samedi à 22H00, tandis que Nador, Al-Haouz, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chtouka ait Baha, Tiznit, Inezgane Ait Melloul, Taroudant, Sidi Ifni, Tan-Tan et Guelmim connaîtront de fortes rafales de vent (70 à 85 km/h) du vendredi à 03H00 au dimanche à 18H00, a précisé la même source.

Des chutes de neige (5 à 20 cm) seront enregistrées, vendredi au-delà de 1 600m, dans les provinces de Taroudant, Al Haouz, Chichaoua, Ouarzazate et Tiznit, a conclu la DGM.