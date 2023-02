France : M’jid El Guerrab annonce sa candidature aux législatives partielles

M’jid El Guerrab a annoncé sa candidature aux législatives partielles sur la neuvième circonscription extérieure des Français de l’étranger (FDE), face à Karim Ben Cheikh, après l’annulation de l’élection de juin 2022. En conférence de presse à Casablanca, il a estimé que les FDE avaient besoin d’un député qui porte leur voix.

«Il faut une candidature qui apaise les choses, notamment dans les relations entre l’Europe et l’Afrique et surtout entre la France et le Maroc. Je serais au rendez-vous et jusqu’au bout», a promis M’jid El Guerrab. Son programme s’axe sur cinq points, «les 5 S : Scolarité (prix des écoles), Santé (CFE et son prix), Sécurité (en particulier dans le sahel - Mali, BF, Niger), Solidarité nationale (appartenance à la nation, bourses, droits sociaux) et Service public consulaire».

En direct depuis #Casablanca, @mjidelguerrab annonce sa candidature en conférence de presse aux législatives partielles sur la #extcirco09 face à @K_BenCheikh après l'annulation de l'élection de juin dernier. pic.twitter.com/WK8ijBeCGE — Nicolas Arnulf - Conseiller AFE ?????? (@nicolas_arnulf) February 8, 2023

Revenant sur sa situation judiciaire, il a indiqué avoir un accord de confidentialité avec Boris Faure. «J’ai fait appel du jugement de première instance. Je suis éligible et je compte bien être élu», a-t-il affirmé. Concernant son étiquette politique, il a déclaré ne pas être sectaire. «Indépendant et libre. Je ne fais pas preuve de sectarisme. Mes amis sont les indépendants. Je m’opposerai si il faut s’opposer», a-t-il dit.

Dans un autre registre, El Guerrab estime qu’«être binational, c’est un droit supplémentaire mais surtout un devoir supplémentaire : il faut rapprocher les deux nations Maroc et France». Dans ce sens, il a qualifié d’«inacceptable» le «Maroc bashing». «J’appelle à l’apaisement et à une visite d’Etat du président Emmanuel Macron (…) Les Français du Maroc ne comprennent pas pourquoi on s’acharne sur le Maroc. Les liens sont très forts et nous sommes intimement liés.»

Dans le cadre de sa campagne et en cas d’élection, le candidat a estimé que l’une de ses missions était de «faire en sorte que cette relation reparte». Le vote se tiendra les 2 et 16 avril prochain, à l’urne et via Internet.