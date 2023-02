Maroc : La Cour d’appel de Nador alourdit les peines de 8 migrants

La Cour d’appel de Nador a condamné trois migrants en situation administrative irrégulière à 4 ans de prison ferme, pour leur participation à la tentative de passage de la clôture de Melilla, le 24 juin 2022. Cinq autres ont écopé de trois ans ferme.

Dans le cadre du même procès, les peines prononcées en première instance à l’encontre de sept autres accusés ont été confirmées en appel, à savoir deux ans et demi de prison ferme. Cité par l’AFP, l’avocat de la défense M’barek Bouirik a déclaré que les 15 migrants avaient été reconnus coupables, entre autres, «d’entrée illégale au Maroc, désobéissance et endommagement de biens publics». «Nous avions espéré que leur condition de demandeurs d’asile soit prise en compte et que leurs peines soient réduites en appel», a-t-il ajouté.

Le 24 juin 2022, près de 2 000 ressortissants des pays subsahariens ont tenté de traverser la clôture séparant Nador Nadia et Melilla. Selon le bilan officiel, 23 parmi eux sont décédés et 74 autres ont été blessés. 144 agents des autorités marocaines ont également subi des blessures.