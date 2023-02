Béni Mellal accueille le championnat international de parachutisme du 17 au 19 février

Le championnat international de parachutisme sera organisé du 17 au 19 février à Béni Mellal sous le thème «les loisirs aéronautiques au service du tourisme d’aventure», a annoncé, mardi à Casablanca, le président de Conseil régional du tourisme (CRT) Béni Mellal-Khénifra. Lors d’une conférence de presse relative à la présentation de cet événement sportif international, Youness Laraki a indiqué que le CRT ambitionne de mettre en avant les caractéristiques touristiques de la région, ainsi que sa richesse culturelle et ses atouts naturels.

Il a ajouté que ce championnat est susceptible de contribuer à l’animation sportive de la région, soulignant que la ville de Béni Mellal, grâce aux infrastructures dont elle dispose, est devenue l'une des destinations les plus attractives pour les pratiquants de parachutisme.

Pour sa part, la directrice du CRT Béni Mellal-Khénifra, Lamiaa El Ouadi a relevé que 30 parachutistes, notamment du Maroc, de la France et du Qatar, prendront part à ce championnat. Un spectacle en plein air sera ouvert au grand public et aux jeunes afin de promouvoir le parachutisme, ainsi que des stands qui seront aménagés et mis à disposition des clubs de parachutisme et de parapente, selon les organisateurs.

Au menu de cette manifestation sportive, une conférence animée par des experts du parachutisme et une visite guidée pour permettre aux participants de découvrir le charme de la région et ses attractions touristiques.