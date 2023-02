Koweït : Anis Al-Rafei remporte le prix «Al-Multaqa» de la nouvelle arabe

«Le cirque des animaux délirants» de l'écrivain marocain Anis Al-Rafei a remporté la 5e édition du prix «Al-Multaqa» de la nouvelle arabe, ont annoncé mardi les organisateurs de ce prix. Né en 1976 à Casablanca, Anis Al-Rafei est diplômé de la Faculté des lettres et des sciences humaines, spécialisé en linguistique et en critique littéraire moderne. Considéré comme l’une des figures phares de la nouvelle au Maroc et dans le monde arabe, il a été choisi parmi les sept écrivains distingués pour participer au deuxième cycle du Prix international de la fiction arabe «Arab Booker».

S’exprimant à cette occasion, le président du conseil d'administration de l'université américaine du Moyen-Orient, Fahd Al-Othman, s’est dit satisfait du nombre important de participants à cette 5ème édition, notant que cela reflète que le Koweït occupe désormais une place importante dans la scène culturelle arabe. «La mise en place de ce prix a permis ainsi d’encourager et de soutenir les écrivains et les créateurs arabes, tout en leur ouvrant la voie vers l’universalité à travers la traduction de leurs œuvres», a-t-il ajouté.

Le gagnant du prix recevra 20 000 dollars avec un bouclier et un certificat, alors que les quatre autres finalistes décrocheront 5 000 dollars chacun.

Le prix a été créé en 2015 à la suite d'un protocole d'accord entre le «Forum culturel», représenté par son fondateur et directeur, l'écrivain Talib Al-Rifai, et la présidente du conseil d'administration de l'Université américaine du Koweït, Sheikha Dana Nasser Al-Sabah, pour encourager et soutenir les créateurs arabes.