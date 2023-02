Maroc : Plus de 400 prédicateurs et oulémas pour l'encadrement des MRE durant le Ramadan

Plus de 400 prédicateurs, prédicatrices, psalmodieurs et oulémas seront chargés d’assurer l’encadrement religieux des Marocains résidant à l’étranger (MRE) dans 9 pays pendant le mois béni de Ramadan, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre des Habous et des Affaires islamiques. En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers, Ahmed Toufiq a rappelé que cette opération n’a pas pu être menée en 2020 et 2021 à cause de la pandémie du Covid-19.

Le ministre a souligné que l’envoi chaque année de délégations de psalmodieurs, de prédicateurs et de prédicatrices qualifiés confirme que le ministère œuvre activement pour assurer l’encadrement religieux et spirituel des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger. Il a fait observer que les MRE «fournissent un plus grand effort, en étant fidèles aux constantes de la religion et de la nation», alors que le ministère assure un rôle complémentaire à ce sujet.

Ahmed Toufiq a rappelé, dans ce sens, la création du Conseil marocain des oulémas pour l'Europe qui a pour missions d’encadrer et de sauvegarder l’identité culturelle et religieuse des Marocains. Il a relevé que les canaux de communication et de coopération sont ouverts en permanence avec les instances officielles, représentées par les ambassades et consultas du Royaume, ainsi qu’à travers les associations des mosquées gérées par des Marocains dans les pays de résidence en tant qu’interlocuteurs officiels des autorités chargées de la gestion des affaires religieuses. Il a évoqué, en outre, la création de partenariats avec ces associations en vue de la mise en œuvre de projets au profit des Marocains résidant à l’étranger.

Le ministre a indiqué, dans le même contexte, que les mosquées et les centres islamiques gérés par des membres de la communauté marocaine reçoivent des exemplaires du Saint Coran, faisant référence, à cet égard, à la distribution de 150 000 de ces exemplaires, ainsi qu'au renforcement des visites aux centres islamiques à l'étranger en vue de suivre de près les besoins des citoyens marocains.

Des fonds sont alloués annuellement pour aider les associations actives en matière d'encadrement religieux de la communauté marocaine dans la construction et l'équipement des mosquées et la promotion de cet encadrement, a-t-il poursuivi, précisant que ces fonds, qui ont bénéficié à 18 associations au cours de l’année écoulée, se sont élevés à 104 millions de Dirhams en 2022.