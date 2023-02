Hausse des prix : Le Conseil de la concurrence n'a pas de «positions à prendre»

Le président du Conseil de la concurrence, Ahmed Rahhou a indiqué, mardi à Rabat, que l’instance n'a pas de «positions à prendre» à propos de la hausse ou la baisse des prix, mais intervient «en cas d'abus de position dominante ou d'entente». «Le rôle du Conseil, en tant qu'arbitre à la disposition de ceux qui respectent la loi et contre les pratiques anti-concurrentielles, ne lui permet pas d'intervenir en cas de la hausse ou la baisse des prix sauf si cette évolution de prix est induite par un abus de position dominante ou d'entente», a-t-il souligné lors d'une rencontre d'échange organisée par le conseil avec les médias.

Dans ce sens, il a rappelé qu'au Maroc, la loi stipule que les prix des produits, biens et services (en dehors de la liste des prix des produits qui sont définis par la loi, comme les médicaments qui sont administrés) ne peuvent subir des modifications que par le jeu de l’offre et de la demande, ce qui veut dire concrètement que «c'est au vendeur ou au distributeur du produit de juger de l'augmentation ou la baisse des prix». Ahmed Rahhou a, dans ce sens, rappelé l'interdiction des ententes sur le prix, notant que «lorsque deux ou plusieurs opérateurs se réunissent, ils sont dans l’interdiction de parler des prix, de les fixer de manière conjointe et de discuter des éléments qui peuvent les influencer» et ce dans un objectif de «protection du consommateur et des opérateurs eux-mêmes».

Par ailleurs, il a mis en avant le rôle de la loi sur la protection du consommateur, la loi sur la liberté des prix et la loi de la concurrence qui ont pour objectif premier «la pluralité et la non concertation», pour éviter les pénuries qui sont souvent source d’une augmentation indue et injustifiée des prix.

Hier, les chefs des groupes des partis de l’opposition à la Chambre des représentants ont critiqué la flambée des prix des produits de base à la veille du mois de Ramadan, appelant le gouvernement à des mesures pour notamment contrôler les prix et les marchés.