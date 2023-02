Handisport-Meeting international de Tunis : Le Maroc décroche 4 médailles dont deux en or

La sélection marocaine de handisports a décroché quatre médailles, dont deux en or et une en argent, lors de la deuxième journée du Grand Prix de Tunis de para-athlétisme, organisé du 6 au 8 février au stade d'athlétisme de Radès. Grâce à ces quatre nouvelles médailles, le Maroc porte son total à 7 breloques (4 or, 1 argent et 2 bronze) à un jour du dénouement de la compétition pour occuper la 4e position du classement général.

Les breloques d'or ont été l'œuvre de Zakariae Derhem (poids, F34) qui, par un lancer de 11,56m, a battu le Saoudien Hani Al Nakhli (10, 38m) et le Tunisien Oussama Sassi (9, 54m), et Norelhouda El Kaoui (Disque, F55) qui s'est imposée devant la Tunisienne Bouchra Rezouga et l'Indienne Jaspreet Kaur Sran, grâce à un jet de 21,53 m.

La médaille d'argent a été signée Hind Friaou à l'épreuve du lancer de massue Club Throw, par un lancer 18,93m. Quant à la médaille de Bronze, elle a été décroché par Abdelkebir Jaddi au saut en hauteur (T47), qui a totalisé à l'issue de l'épreuve 307 points, derrière deux parathlètes de l'Ouzbékistan qui avaient dominé l'épreuve.

Au tableau des médailles, la Tunisie surplombe le tableau devant l'Ouzbékistan 11 médailles (6 or, 4 argent, 1 bronze), l'Irak détenteur de 8 médailles (5 or, 2 argent, 1 bronze), le Maroc et ses 7 médailles (4 or, 1 argent, 2 bronze), l'Arabie Saoudite avec 6 médailles (1 or, 5 argent) et l'Algérie qui totalise 6 breloques (1 or, 2 argent et 3 bronze).