Le PAM appelle à plafonner les prix des billets de ferries pour les MRE

Le groupe parlementaire du Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) à la Chambre des représentants a appelé, lundi, le gouvernement à prendre des mesures pour alléger les prix des billets de ferries pour les Marocains résidant à l’étranger, lors de leur transit vers le royaume chaque été. Dans une question adressée au ministre des Transports et de la Logistique, Mohamed Ben Abdeljalil, les élus du parti du Tracteur ont noté que les Marocains de la diaspora «souffrent chaque année des prix élevés des billets», rappelant que «les compagnies maritimes profitent de l’été pour imposer des prix très élevés qui dépassent leurs capacités financières».

Les parlementaires du PAM ont noté que le voyage d'une personne peut atteindre 4 500 dirhams, alors qu'il s'élève pour une famille de 6 membres à 15 000 dirhams. Ils ont ainsi appelé le gouvernement à «alléger le fardeau sur les MRE, soit en plafonnant le prix des billets, en apportant un soutien direct aux MRE ou en soutenant les compagnies maritimes nationales opérant dans le secteur».

En réponse à cette question, le ministre des Transports a reconnu que les prix du transport maritime sont en hausse en raison de l’augmentation des prix du carburant l'année dernière. Il a toutefois estimé qu'il n'est pas possible de plafonner les prix étant donné que les liaisons entre le Maroc et l'Europe sont soumises à une réglementation internationale, avec une liberté des prix et leur soumission à l'offre et à la demande.

En revanche, le ministre a promis, concernant l'opération Marhaba 2023, de fournir une flotte navale adaptée aux flux attendus en période estivale, tout en diversifiant les lignes maritimes reliant le Maroc aux ports européens. Il a également indiqué que le ministère espère que la pré-réservation contribuera à améliorer la fluidité des flux migratoires pendant la période de pointe, rappelant que ce moyen a été utilisé par 35% des passagers.