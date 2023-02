Le Maroc et les Pays-Bas envisagent d'élargir leur accord d'extradition

La ministre néerlandaise de la Justice et de la sécurité, Dilan Yeşilgöz-Zegerius s'est dite optimiste quant à la possibilité d'étendre l'accord d'extradition avec le Maroc. Dans une déclaration faite, lundi, devant la Chambre des représentants, elle a révélé que des négociations bilatérales entre les deux pays sur un nouveau traité d'extradition commenceront bientôt, rapporte la presse néerlandaise.

La responsable a expliqué que l'objectif est que les deux pays doublent d'efforts contre le crime organisé et combattent les réseaux criminels violents cherchant à blanchir leurs avoirs acquis illégalement. «Nous voyons des réseaux criminels gagner d'énormes sommes d'argent grâce au commerce international de la drogue, à travers lequel ils tentent d'infiltrer et de corrompre notre économie légale par le biais de comptes bancaires secrets et du blanchiment d'argent», a-t-elle déclaré.

La ministre a promis que s'il y a un nouveau traité, chaque demande d'extradition continuera d'être évaluée individuellement sur la base des cadres juridiques et des termes des traités pertinents.