Rabat : Hommage posthume à l'érudit feu Mohamed Benchekroun

Un hommage posthume sera rendu, mercredi à Rabat, à l'érudit, traducteur et écrivain feu Mohamed Benchekroun, décédé en septembre 2022, en reconnaissance de son apport significatif dans les domaines de la pensée et de la littérature, et de sa contribution au rayonnement du Maroc et de sa culture aux niveaux national et international. En marge de cet hommage, qui aura lieu en présence de personnalités nationales éminentes et des membres du corps diplomatique accrédité au Maroc, un accord sera signé, en vertu duquel la bibliothèque personnelle et les archives littéraires du défunt feront l'objet d'un don au profit de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, ont indiqué les organisateurs.

Mohammed Benchekroun a vu le jour à Marrakech en 1932. Considéré comme l'un des élèves du défunt savant Mokhtar Soussi, il a mémorisé le Coran dès son plus jeune âge et était célèbre pour sa traduction fidèle du Saint Coran en français. Le regretté a combiné une éducation authentique et moderne, tant dans les écoles primaires et secondaires à Marrakech, qu'au Lycée à Rabat et à Paris. Il a décroché des diplômes universitaires, dont un doctorat d’Etat ès lettres de Paris en 1974.

Feu Benchekroun a reçu le prix Mohammed VI de la pensée et des études islamiques en 2013 et a publié des ouvrages écrits en arabe, en français et en espagnol. Le regretté a occupé plusieurs postes de responsabilité, en tant que ministre de l'Education nationale à l'aube de l'indépendance, et a également été nommé à des postes diplomatiques tels qu'à l'UNESCO. Il a par ailleurs produit des dizaines d'ouvrages relatifs au Fiqh et à l'Histoire du Maroc.