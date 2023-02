Maroc : Sand to Green lève 1 million de dollars pour déployer son modèle de plantations en milieu aride

La start-up franco-marocaine Sand to Green a annoncé, ce mardi, un tour de table de 1 million de dollars à une étape d’amorçage. Cette levée de fonds marque l’entrée au capital de différents Business Angels et de deux fonds VC, le norvégien Katapult et le fonds pré-seed Catalyst Fund, spécialisé dans l’adaptation au changement climatique en Afrique, indique-t-elle dans un communiqué.

Ces deux fonds souhaitent accélérer le développement opérationnel de Sand to Green afin de préparer le déploiement à grande échelle de ses projets marocains et africains. Avec plus de 65% de son territoire recouvert de désert et plus de 93% situé dans un climat aride à semi-aride, l’agriculture marocaine est fortement dépendante des ressources naturelles et donc très vulnérable aux impacts du changement climatique, rappelle le communiqué. «En déployant des stratégies de cultures adaptées, irriguées par du dessalement d’eau de mer, Sand to Green est aujourd’hui en mesure de proposer un modèle agricole rentable et à impact positif dans de telles contraintes», ajoute-t-on.

Créée en avril 2022, la startup ambitionne de «reverdir les déserts par l’agroforesterie et le dessalement d’eau de mer». Pour ce faire, l’équipe a mené pendant 3 ans différents tests agronomiques dans la région de Guelmin-Oued Noun (Sud Maroc) afin de trouver les systèmes agricoles les plus résilients et les mieux adaptés aux milieux désertiques.

«Les résultats obtenus ont validé le modèle développé. A la croisée de différentes approches (reforestation, exploitation agricole et fournisseur de services) et fondées sur différents revenus (revenus agricoles, crédits carbone, et vente d’herbes aromatiques), les plantations Sand to Green sont désormais prêtes à reverdir les déserts marocains», assure-t-on. Le communiqué annonce «le déploiement d’une plantation de 20 hectares au premier semestre 2023. Dans le même temps, l’entreprise souhaite structurer davantage sa proposition de valeur aux gestionnaires d’actifs, en offrant ses plantations comme produits d’investissements verts à différents investisseurs et en prenant en charge leur développement et les prestations de services associées.