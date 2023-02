Un Colloque régional sur l’Investissement des Marocains du monde à Béni Mellal

Le Centre régional d’investissement (CRI) Béni Mellal-Khénifra organise, mercredi à Béni Mellal, le premier colloque régional pour le déploiement des politiques migratoires. L’événement se tiendra sous le thème «La mise en œuvre du nouveau modèle de développement sur le plan régional dans son volet relatif aux investissements des Marocains du monde».

Organisé en partenariat avec le projet Déploiement des politiques migratoires au niveau régional (DEPOMI), financé par l’Union européenne et conduit par l’Agence belge de développement (Enabel), ce colloque verra la participation de plusieurs institutions qui s’intéressent aux investissements des membres de la communauté marocaine à l’étranger. Il s’inscrit dans le cadre de l’étude concernant la mise en œuvre du programme d'accompagnement des investisseurs et des porteurs de projets issus de la communauté marocaine à l’étranger «Izdihar MDM» qui a été lancée au début du mois de janvier par le CRI Béni Mellal-Khénifra.

L’événement sera l’occasion pour les différents acteurs de la région notamment la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra, le Conseil régional, Enabel, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, la CGEM, l’université Sultan Moulay Slimane et la CCIS Béni Mellal-Khénifra, de créer une plateforme d’échange d’idées et de débat autour du processus d’accompagnement des besoins des investisseurs marocains résidents à l’étranger pour leur permettre de développer des projets au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra. Ce colloque planchera également sur les moyens d’améliorer les services offerts aux investisseurs en vue de formuler des propositions à même d’enrichir l’étude relative à la mise en œuvre du programme «Izdihar MDM».