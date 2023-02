Handisport-Meeting international de Tunis : Le Maroc décroche 4 médailles dont deux en or

La sélection marocaine de para-athlétisme a terminé la première journée du Meeting international de Tunis «Grand prix», qui se déroule du 6 au 8 février courant au stade d'athlétisme de Radès (banlieue sud de Tunis), avec quatre médailles (2 en or et autant de bronze). Lundi, la première breloque d'or marocaine a été raflée par Fouzia El Kassioui au lancer du javelot (F33/34). Elle a réalisé un lancer de 13,36m, pour battre la Tunisienne Yousra Ben Jemaa (2e, argent) et sa compatriote Saida Amoudi (3e, Bronze).

La deuxième médaille d'or a été l'œuvre de Redouane Thabet au lancer du poids (F40/41). Le parathlète marocain a cumulé un score de 633 points sur l'épreuve devançant l'Irakien Wildan Nikhailawi (582 pts, argent) et l'Algérien Daoudi Laouarem (522 pts, Bronze).

Quant aux médailles de bronze marocaines et outre Saida Amoudi qui s'était illustrée au lancer du javelot avec la médaillée d'or Fouzia Kassioui, c'est Anas Sikouk qui a offert sa 4e médaille au Maroc en cette première journée des épreuves, en terminant 3e du 100m (T35/36). Sikouk a fait un temps de 13:69, derrière l'Irakien Abdelsattar Chlloob (2e) qui a parcouru la distance en 13:04 et le Malaisien Mohamad Ridzuan Mohamed Puzi (1er), auteur d'un temps de 12:51.

A l'issue des épreuves de cette première journée du meeting, le Maroc termine au 4e rang du tableau des médailles avec 4 médailles (2 or, 2 bronze). L'Irak surplombe provisoirement le tableau avec 7 breloques (4 or, 2 argent, 1 bronze), devant le pays hôte, la Tunisie qui totalise 8 médailles (3 or, 2 argent et 3 bronze) et l’Ouzbékistan avec 4 médailles (2 or et 2 argent).