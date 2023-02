Open international de taekwondo : Six médailles dont 1 en or pour le Maroc

La sélection marocaine de taekwondo a remporté 6 médailles (1 or, 1 argent et 4 bronze), lundi lors de l'Open international de taekwondo, organisé dans la ville émiratie d'Al Fujaïrah (5-6 février). Le métal précieux a été décroché par Abdel Basset Wasfi (-63 kg), tandis que Fatima Zahra Abou Fares a remporté l'argent de la catégorie de plus 73 kg. Les médailles de bronze sont revenues à Hatim Broho (-54 kg), Meriem Anems (-53 kg), Sanaa Baaiza (-67 kg) et Omaima Boumah (-73 kg).

La participation de l'équipe nationale à l'Open de Fujaïrah intervient après la bonne prestation des éléments nationaux lors de la Coupe arabe, tenue les 2 et 3 février, également à Al Fujaïrah. La sélection marocaine avait terminé à la 2e place par équipes avec un total de 13 médailles (3 or, 3 argent et 7 bronze).

L'Open international de Fujaïrah, inscrit au calendrier de la Fédération Internationale de Taekwondo, a connu la participation des meilleurs taekwondoïstes à l'échelle internationale.