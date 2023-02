Football : Le joli transfert d’Ounahi cache beaucoup de déception du mercato des Lions de l’Atlas

Au vu de leur prestation lors de la dernière Coupe du monde de football, où le Maroc s’est hissé jusqu'au carré d’or, les Lions de l’Atlas ont été vus comme de potentiels candidats à des transferts importants en clubs. Mais au fil des semaines après le Mondial 2022 du Qatar, l’engouement s’est estompé, laissant place au aux hésitations et les déceptions, jusqu’à la fermeture du mercato hivernal.

Commentant les tops et les flops du mercato qui s’est clôturé, la semaine dernière, avec peu de changement de clubs pour les internationaux marocains, le journaliste sportif Samy Mojtabi a estimé auprès de Yabiladi que le cas d’Azzedine Ounahi aura été le plus marquant des transferts en pleine saison. Avec son passage d’Angers SCO à l’Olympique de Marseille (OM), le milieu de terrain voit s’élargir ses horizons d’évolution en tant que joueur.

«Sa valeur marchande a augmenté, grâce à sa prestation dans le Mondial, certes, mais elle aurait été encore plus élevée, si le transfert s’était opéré lors du mercato estival», nuance le spécialiste. Globalement, «c’est une bonne affaire pour les deux clubs» qui ont trouvé un terrain d’entente pour une vente à dix millions d’euros. Sur le plan sportif, le Lion de l’Atlas «se trouve désormais au sein d’un bon club, ce qui va lui permettre de jouer le haut tableau et la prochaine Ligue des champions et la sélection nationale, en fréquentant le haut niveau de jeu quotidiennement», ajoute Samy Mojtabi.

Azzedine Ounahi «ira loin et très vite»

Azzedine Ounahi a d’ailleurs rapidement fait ses preuves, dès son arrivée au sein de l’OM. Entré lors des quinze dernières minutes de jeu contre Nantes (2-0), le 1e février dernier dans le cadre des matchs de la Ligue1, il a offert un joli deuxième but à sa nouvelle équipe, dans le temps additionnel (90+3). Pour Samy Mojtabi, le potentiel du joueur est tellement important qu'il pourrait «ne pas rester très longtemps à l’OM».

Revenant sur le transfert de Sofiane Boufal, l’ancien coéquipier d’Ounahi à Angers SCO, le journaliste estime que «les besoins ne sont pas les mêmes» d’un joueur à l’autre. En effet, les décisions des footballeurs tiennent comptent de plusieurs paramètres, même extérieurs au champ sportif, y compris les considérations familiales. A l’issue de ce mercato, l’ailier gauche âgé de 29 ans portera les couleurs d’Al-Rayyan, au Qatar. «Boufal et Ounahi avaient de bons salaires et les choix de chacun d’entre eux sont cohérents avec leur vision sur leur évolution sportive, dans les années à venir», considère Samy Mojtabi.

«Le vrai flop» de ce mercato hivernal restera celui de Hakim Ziyech, dont le transfert de Chelsea vers le Paris Saint-Germain (PSG) est tombé à l’eau, alors qu’il a été possible jusqu’à la dernière minute. De plus, l’international marocain s’est rendu à Paris pour ses examens médicaux et s’est affiché avec le maillot de l’équipe française. Jusqu’à la fermeture du mercato, le nouveau club n’aura pas reçu les documents adéquats de la part de Chelsea pour boucler l’opération. Malgré un recours, le transfert est rejeté et Hakim Ziyech a fait demi-tour, pour reprendre ses entrainements avec le club anglais.

Un «comportement de voyous» de la part de Chelsea avec Ziyech

Samy Mojtabi déplore ici un «comportement de voyous» de la part de Chelsea, illustrant des situations où les joueurs se trouvent au pied du mur, sans avoir une marge de manœuvre dans le bon déroulement de leur transfert, malgré tous les accords de principe. Le journaliste évoque surtout l’impact psychique sur le Lion de l’Atlas. «Mentalement, c’est un coup extrêmement dur pour Hakim Ziyech, qui a longtemps été gardé sur le banc, lors de la saison précédente avec Chelsea. Il risque d’être perdu à un moment, avant de pouvoir remonter la pente», redoute Samy Mojtabi. «C’est très dommage pour la carrière de Ziyech. Le PSG était un très bon choix pour lui et il aurait joué de très bons matchs. Il avait aussi des propositions intéressantes de formations en Espagne et en Italie», assure le journaliste.

Hormis ces transferts les plus marquants, le mercato hivernal a permis à l’international marocain Selim Amallah de passer du Standard de Liège (Belgique) au Real Valladolid (Espagne), où il rejoint Jawad El Yamiq. Par ailleurs, Abdelhamid Sabiri a acté son transfert vers la Fiorentina, en Italie. Le milieu offensif restera en prêt à la Sampdoria jusqu’à la fin de la saison en cours. Le Lion de l’Atlas de 26 ans rejoindra ensuite son nouveau club jusqu'en 2026. Il jouera avec Sofyan Amrabat, si ce dernier n’est pas transféré.

Sofyan Amrabat attendra le mercato estival

En effet, le nom de Sofyan Amrabat a été le plus cité dans les scénarios des transferts post-Mondial 2022. «Tout le monde le veut au sein de son club, au vu de son efficacité sur le terrain et ses prestations spectaculaires», particulièrement mises en avant lors de la Coupe du monde, surtout au niveau de la capacité surhumaine de reprise de balle et de la couverture du terrain, rappelle Samy Mojtabi.

«La Fiorentina a été très gourmande, avec l’ambition de vendre un joueur comme lui à 50, voire à 60 millions au FC Barcelona», remarque le journaliste, tout en estimant que le transfert de Sofyan Amrabat vers une autre équipe pourrait se faire «d’ici juillet prochain», dans le cadre du mercato estival, d’autant que Sabiri occupera le même poste.

Samy Mojtabi rappelle que les transferts les plus décisifs s’opèrent, de manière générale, lors du mercato estival. Ceux d’hiver consistent surtout à réaliser des ajustements d’appoint au sein des clubs, principalement pour remplacer des absences, des blessures ou renforcer un poste sur le terrain, dans l’immédiat. Le mercato hivernal est aussi l’occasion, pour certains joueurs et pour certaines équipes, de s’accorder plus souvent sur des deals avec des échéances qui ne s’opèreront que six mois après les compromis négociés sous les radars.