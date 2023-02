Séisme en Turquie et en Syrie : Des cellules de crises aux ambassades du Maroc

Suite au violent séisme ayant frappé, dans la nuit de dimanche à lundi, la Turquie et la Syrie, les ambassades du Maroc à Ankara et à Damas ont annoncé, ce lundi, la mise en place de cellules de crise. Des numéros de téléphone sont également à la disposition de la communauté marocaine dans les deux pays en cas de besoin, indique le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, sur son compte Twitter.

Dans la nuit de dimanche à lundi, un premier tremblement de terre de magnitude 7,8 a tué au moins 912 morts alors que 5 385 ont été blessés en Turquie. Selon un bilan provisoire, le séisme a également fait 592 morts dans le nord de la Syrie, selon le ministère de la Santé et des secouristes en zones rebelles.

