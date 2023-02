Séisme en Turquie : «Les Marocains se trouvent dans des conditions difficiles»

L’association «Maghreb Foundation» établie en Turquie a assuré, ce lundi, qu’elle communique avec plusieurs familles et étudiants dans certaines villes touchées par les deux séismes ayant frappé, dans la nuit de dimanche à lundi et en fin de matinée, le pays. Dans une déclaration à Yabiladi, Ayoub Salem, journaliste à Radio-télévision de Turquie (TRT) et responsable de l’ONG, a assuré qu’aucun décès n’a été enregistré, pour l’instant, dans les rangs de la communauté marocaine établie en Turquie.

«Beaucoup d'étudiants et de familles ont passé des moments difficiles à la lumière de la vague de froid accompagnée de pluies. Il y a ceux qui sont restés de longues heures à l'extérieur de leurs maisons. Il y a des répliques dans certaines régions, et il y a des problèmes avec Internet et l'électricité qui a été coupée pour un groupe de personnes», témoigne-t-il. Ayoub Salem a indiqué que l'association «est en contact avec toutes les institutions gouvernementales pour coordonner et contribuer avec elles, d’autant plus que certains Marocains veulent se porter volontaires comme traducteurs pour les équipes de secours qui viendront de l'extérieur du pays». «Nous allons essayer de créer une cellule de crise parmi nous en tant que Marocains», a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, Maghreb Foundation a appelé «les Etats et les organisations de la société civile à tendre la main autant que possible pour réduire l'ampleur des dégâts subis par la population de la région», suite aux deux séismes ainsi que les conditions climatiques difficiles.

A noter que le premier tremblement de terre de magnitude 7,8, survenu dans la nuit de dimanche à lundi, a tué au moins 912 morts alors que 5 385 ont été blessés en Turquie. Selon un nouveau bilan provisoire, le séisme a également fait 592 morts dans le nord de la Syrie, selon le ministère de la Santé et des secouristes en zones rebelles.

L’ambassade du Maroc à Ankara a mis en place une cellule de crise et des numéros de téléphone pour les ressortissants marocains résidant en Turquie.