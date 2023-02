Deux Espagnols sur trois qualifient d’«échec» la réunion de haut niveau Maroc-Espagne

Deux Espagnols sur trois qualifient d’«échec» la réunion de haut niveau, qui s’est déroulée la semaine dernière à Rabat, entre le Maroc et l’Espagne. Selon un sondage réalisé par SocioMétrica pour le compte d’El Español, 68,5% considèrent qu'il s'agit d'un «échec» alors que seuls 19% des Espagnols considèrent que le voyage de Pedro Sánchez à Rabat a été un succès, contre 12,5% qui disent être «indifférents».

La répartition des votants par électeurs de chaque formation politique espagnole indique que «seuls les électeurs du PSOE (57,2%) considèrent ce déplacement comme un succès». Toutefois, le nombre de ceux qui le considèrent comme un échec dans les rangs socialistes est également élevé, atteignant 22,9%.

Ils sont 42% des électeurs d’Unidas Podemos qui pensent que ce voyage a été fructueux, contre 38,6% qui le considèrent comme un échec et 19,4% qui sont indifférents. Les électeurs de la droite sont les plus critiques à l'égard de l’exécutif de Pedro Sanchez. Ainsi, 93,6% des électeurs du Parti populaire (PP), 98% des électeurs de Vox et 88,1% de ceux de Ciudadanos pointent un échec.

El Español rappelle que le gouvernement a assuré qu'il allait revenir avec plus de vingt accords, qu'il allait avancer dans l'établissement de douanes à Ceuta et Melilla. Cependant, aucun calendrier précis n’a émané de la réunion de haut niveau entre Rabat et Madrid. De plus, Pedro Sanchez n’a pas été reçu par le roi Mohammed VI, conclut-on.