Trophée international Mohammed VI de boxe : Qualification facile pour Mohamed Hamout

Le boxeur marocain Mohamed Hamout a poinçonné son ticket dimanche, au prochain tour de la 6e édition du Trophée international Mohammed VI de boxe, qui se poursuit jusqu’au 10 février courant, à la salle Omnisport Mhamid à Marrakech. Le pugiliste marocain, qui effectue son premier combat dans le cadre de ce tournoi dans la catégorie 57-60 kg, s’est défait facilement du boxeur libyen Okashah Muayid Abdulhakim, suite à la décision de l’arbitre d'arrêter le combat dans le second round.

Lors de cette journée trois boxeurs marocains ont été éliminés à savoir El Barbari Hamza (Catégorie 67-71kg), sur arrêt de l’arbitre, Said Harnouf (catégorie 80-86 kg) et Karim Maatalla (Catégorie 86-92 kg), qui s’est retiré avant l’entame du second round lors de son combat contre le quintuple champion du monde le Cubain Julio La Cruz. La Cruz, le pugiliste favori de sa catégorie et la star incontournable du tournoi, a fait sa première apparition lors du Trophée international Mohammed VI de boxe.

Quelque 23 combats de boxe masculine étaient programmés au cours de cette journée. La boxe féminine a pris une journée de repos.

Placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, ce prestigieux tournoi connait la participation de près de 200 boxeurs et boxeuses internationaux issus de 36 pays, dont le Maroc, pays hôte. Organisé par la Fédération royale marocaine de la boxe sous l’égide de la Fédération internationale de boxe (IFB), ce tournoi gagne en maturité et intègre la World Boxing Tour (WBT) Golden Belt Series, une nouvelle occasion pour consolider la place du Maroc parmi les grandes nations de la boxe.