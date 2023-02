Séisme en Turquie : Des numéros de téléphone mis à la disposition des Marocains

L'ambassade du Royaume du Maroc à Ankara a présenté, ce lundi, ses condoléances à la République de Turquie, dévastée par un violent séisme de magnitude 7,8 qui a frappé le sud du pays dans la nuit de dimanche à lundi. Dans un communiqué, la représentation diplomatique du Maroc a annoncé la mise en place d’une adresse mail et de numéros de téléphone à la disposition des membres de la communauté marocaine établie dans le pays.

Un puissant séisme de magnitude 7,8 a frappé, dans la nuit de dimanche à lundi, le sud de la Turquie ainsi que la Syrie voisine, provoquant l'effondrement de centaines d'immeubles. Le dernier bilan fait état d'au moins 912 morts du côté turc, 5 385 blessés et plusieurs personnes portées disparues. Les secouristes et les habitants sont lancés dans une course contre-la-montre pour retrouver les survivants. Au moins 50 répliques se sont fait sentir en Turquie, qui a émis un appel à l'aide internationale.