Cinéma : Adil El Arbi et Bilall Fallah retirent le film «Rebel» d’un festival en Iran

Bilall Fallah et Adil El Barbi lors de la présentation de «Rebel», à Cannes, le 26 mai 2022. / Ph. Christophe Simon - AFP

Les deux réalisateurs belgo-marocains Adil El Arbi et Bilall Fallah ont annoncé, vendredi, le retrait de leur film «Rebel» de la sélection du Festival international du film de Fajr à Téhéran, organisé par le ministère iranien de la Culture. Sur leurs réseaux sociaux, ils ont estimé que la présence de leur long-métrage à cet évènement «équivaudrait à ignorer la lutte du peuple opprimé en Iran pour ses droits». Les réalisateurs belges Jean-Pierre et Luc Dardenne ont précédemment annoncé une décision similaire, concernant leur film «Tori et Lokita», rappelle BX1.

Le film «Rebel» est l’histoire de Nassim, un jeune marocain de 13 ans en quête de sa propre identité, après le décès de son père. Sa mère Leila tente de l’éloigner de son frère ainé Karim, un trafiquant de drogue et gangster local. L’opus a été sélectionné au festival iranien «sans que les réalisateurs aient été informés», selon un communiqué commun avec leur producteur Caviar.

Depuis la mort en détention, en septembre 2022, de Mahsa Amini, l’Iran est secoué par des manifestations quasi-quotidiennes. La jeune femme aurait été arrêtée pour avoir volontairement enfreint le code vestimentaire appliqué aux femmes dans le pays.

Selon l’ONU, au moins 14 000 arrestations ont été opérées depuis, dans le cadre des manifestations. Quatre personnes condamnées à mort ont été exécutées.