Cyclisme : Le Maroc sacré champion du Tour international de Mauritanie 2023

Le cycliste marocain Achraf Doghmi a remporté la cinquième et dernière étape du Tour du Sahel de Mauritanie 2023 et endossé définitivement le maillot jaune de cette compétition, décrochée par l'équipe nationale. Disputée en cinq étapes, sur un parcours de 476,5 km, cette édition a été dominée par la sélection nationale, qui a remporté la première place.

Lors de cette étape, Achraf Doghmi a parcouru la distance de 80 km en 1’52’19’ devant Saber Lahcen, Al Hocaine Sabbahi et Adel Arbaoui, et avec un écart de deux secondes sur Youssef Bdadou. Ainsi, Adel Arbaoui a remporté le titre avec 25 points et un temps de 11’7’2’, devançant avec un écart de deux secondes ses compatriotes Achraf Doghmi (18 points) et Al -Hocaine Sabbahi (14 point) et avec 21 secondes le Néerlandais Antonie Van Noppen.

L'équipe marocaine a remporté l'étape de dimanche en 5’36’57’, réalisant un écart de deux minutes et 42 secondes sur l'équipe algérienne et 2 minutes 48 secondes sur l'équipe néerlandaise "Universe Cycling".

L'équipe nationale marocaine a occupé la tête du classement général final avec un score de 33’21’10’, devant l'équipe néerlandaise Universe Cycling avec un écart de 17 minutes et 41 secondes et 25 minutes et 18 secondes sur l'équipe algérienne.

Lors de la première étape du tour, reliant mercredi dernier Berjeimatt à Akjoujt sur une distance de 110 km, le trio marocain, composé d'Adel Arbaoui, Youssef Bdado et Al Hocaine Sabbahi, a dominé le podium. Les coureurs marocains ont également imposé leur suprématie lors de la deuxième étape, reliant jeudi Yaghref à Aoujeft sur une distance de 75 km, en dominant le podium individuellement et par équipes. Lors de la troisième étape, reliant les villes d'Atar à Choum sur une distance de 103 km, les cyclistes marocains ont remporté les cinq premières places du classement général de l'étape.

Samedi, le coureur cycliste marocain Achraf Doghmi a occupé la troisième place au terme de la quatrième étape du tour (Yaghref/Akjoujt), remportée par le Néerlandais Antonie Van Noppen et son compatriote Quaedvlieg Lars.