Trophée international Mohammed VI de boxe : Widad Bertal qualifiée, Mohamed Rabii éliminé

La boxeuse marocaine Widad Bertal s’est brillamment qualifiée samedi, au prochain tour de la 6e édition du Trophée international Mohammed VI de boxe, qui se poursuit jusqu’au 10 février courant à la salle Omnisports M’Hamid à Marrakech. Dans un combat très disputé, la pugiliste marocaine (catégorie 52-54 kg) a battu la Russe Kirienko Anastasiia par 5 points à 0.

Cette 3e journée a été aussi marquée par l’élimination prématurée du boxeur marocain Mohamed Rabii, détenteur d’une médaille d'or lors des championnats du monde à Doha en 2015. Lors de cette journée, deux autres boxeuses marocaines ont été éliminées. Il s’agit de Cheddar Rabab (Catégorie 48-50 kg) et de Yasmine Mouttaki (Catégorie 45-48 kg).

Placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, ce prestigieux tournoi connait la participation de près de 200 boxeurs et boxeuses internationaux issus de 34 pays, dont le Maroc, pays hôte. Organisé par la Fédération royale marocaine de la boxe sous l’égide de la Fédération internationale de boxe (IFB), ce tournoi gagne en maturité et intègre la World Boxing Tour (WBT) Golden Belt Series, une nouvelle occasion pour consolider la place du Maroc parmi les grandes nations de la boxe.

Les 200 boxeurs et boxeuses internationaux s’affronteront d’abord dans une phase d’élimination pour être finaliste, toutes catégories confondues à savoir 13 catégories hommes et 12 catégories femmes. Associant compétition, échange et convivialité, cette édition réunit les meilleures sélections masculines et féminines du monde et permet aux différents athlètes participants d’améliorer leur classement mondial.