Midelt : La communauté juive célèbre la Hiloula de Rabbi Itshak Abihssira

Des centaines de membres de la communauté juive marocaine ont célébré, samedi soir à Toulal, dans la commune territoriale de Gourrama (Province de Midelt), la Hiloula de Rabbi Itshak Abihssira. Venus de différentes villes du Royaume et de l’étranger, les membres de la communauté juive marocaine ont afflué en masse au mausolée de ce saint juif pour célébrer les festivités de la Hiloula, ce rendez-vous spirituel qui se veut une occasion de chaleureuses retrouvailles entre les Marocains de confession juive. Ce moussem annuel est marqué également par une collecte de dons destinés à l’entretien du mausolée de Rabbi Itshak Abihssira.

Lors de cette cérémonie, tenue en présence du gouverneur de la province de Midelt, Mustapha Ennouhi, d’élus locaux, de représentants des autorités locales, de chefs des services extérieurs et de personnalités civiles et militaires, l’assistance a récité des chants religieux et spirituels. De même, des prières ont été élevées au Tout-Puissant pour le roi Mohammed VI et la famille royale.

L’assistance a exprimé, par la même occasion, son attachement indéfectible à sa marocanité et au trône alaouite, soulignant la haute sollicitude dont le souverain entoure les membres de la communauté juive. L'assistance a exprimé, par ailleurs, ses remerciements et sa gratitude aux autorités locales pour leurs efforts consentis en vue d’assurer la réussite de ce moussem religieux.