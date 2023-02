France : Important lifting de l’Institut du monde arabe à Paris d’ici 2026

L’Institut du monde arabe (IMA) présenté, jeudi 2 février, un nouveau projet de transformation, dans le cadre d’un programme ambitieux de réaménagement annoncé pour fin 2025-début 2026. Selon Beaux Arts, ledit projet «repense totalement l’institution parisienne pour en faire un musée à part entière», doté d’un parcours permanent qui mettra en valeur la «première collection d’art moderne et contemporain arabe en Occident».

Désormais labellisé «Musée de France», le projet va du bâtiment à la scénographie en passant par les œuvres, ajoute la même source. Le chantier a été déclenché par la donation, entre 2018 et 2022, de 1 677 œuvres par le couple de collectionneurs franco-libanais Claude et France Lemand, qui a ainsi accru la collection initiale de 340 %, la portant à 2 377 œuvres. À cela s’ajoute des «prêts venant de musées du monde arabe». Le nouveau parcours promet de «mêler fil chronologique et focus thématiques» avec au total 3 400 œuvres datant de 1985 à aujourd’hui.

Beaux Arts ajoute que ce programme ambitieux de réaménagement nécessitera une dépense de six millions d’euros, financée par le ministère de la Culture. Jack Lang, actuel président de l’institut, veut aussi une extension consistant à couvrir le patio d’un dôme en accord avec l’architecte Jean Nouvel, afin d’en faire un nouvel espace dédié à la création vivante. Un projet que le budget ne permet pas de concrétiser et qui pourrait se réaliser grâce au mécénat.