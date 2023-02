Sahara : Des membres du Parlement andin condamnent la sortie de leur présidente

Le Maroc a mobilisé ses alliés au sein du Parlement andin pour condamner l’appel, lancé depuis Alger, par sa présidente, la Colombienne Gloria Florez, à «mettre fin à l’occupation du Sahara occidental». Les membres de la Commission des Affaires étrangères précisent, dans une déclaration parvenue à Yabiladi, leur «ferme position de soutien à la souveraineté politique, l’unité nationale et l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc».

Les signataires du texte saluent «l’initiative marocaine d’autonomie relative au différend du Sahara occidental», la qualifiant de facteur «favorisant la paix, la stabilité et garantissant la protection des droits de l’Homme des populations de la région». Les auteurs de la déclaration affirment que «le dialogue civilisé est le meilleur moyen pour parvenir aux consensus nécessaires à un climat de paix réelle et durable».

Les membres de ladite Commission rappellent que le Parlement andin avait tenu, le 4 juillet 2022, une session ordinaire à Laâyoune, en présence des présidents des deux Chambres du Parlement marocain. Une réunion appuyée par une résolution de la Commission des Affaires étrangères, adoptée le 27 octobre 2022 à Bucaramanga, en Colombie, en faveur de la marocanité du Sahara, ajoutent-ils.

Le parlement de la communauté andine est une organisation parlementaire créée en 1979 dans le but d'harmoniser les législations et d'accélérer l’intégration entre les pays membres de ce groupe. L'organisation est composée de 25 membres élus, soit cinq parlementaires de chaque pays (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Chili).

La sénatrice colombienne Gloria Florez assume la présidente du Parlement andin, depuis août dernier.