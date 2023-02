CAN 2025 : Le pays hôte ne sera pas annoncé le 10 février depuis le Maroc

C’est désormais officiel. Le pays organisateur de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 ne sera pas annoncé le 10 février à partir du Maroc, à la veille de la finale du Mondial des clubs. «Nous n'avons pas encore arrêté la date de l'annonce du pays qui accueillera la CAN-2025 parce que la Confédération africaine de football veut prendre la bonne décision en dehors de toute précipitation et selon les normes exigées en matière d'organisation de ce genre de compétitions», a déclaré le président de CAF, Patrice Motsepe, samedi 4 février à Alger.

«Le plus important pour nous, c'est que le comité exécutif désignera le pays hôte de la CAN-2025 dans un climat de transparence et d'éthique sportive. La décision sera prise par tous les membres et je veillerai à ce que cela se passera dans la plus grande sérénité et dans le respect total de la réglementation», a-t-il précisé.

«Nous devons nous concentrer sur la manière dont nous pouvons utiliser le football pour construire notre peuple et unir l’Afrique», a lâché Motsepe lors d’un point de presse. Un passage qui devrait préoccuper le Maroc et l’Algérie, engagés dans une course effrénée pour remporter l’organisation de la CAN-2025. La CAF pourrait opter pour un autre candidat pour éviter de tomber dans le piège des pressions marocaines ou algériennes.

Pour rappel, la CAF a retenu six candidatures pour accueillir la CAN 2025 : celles du Maroc, de l’Algérie, de l’Afrique du sud, du Sénégal, de la Zambie et du binôme Nigéria-Bénin. La CAF a prévu d’effectuer, du 5 au 25 janvier 2023, des visites techniques à ces pays.