Covid-19 au Maroc : 9 nouvelles infections et aucun décès ce samedi

Jusqu’à 15h ce samedi, 9 cas du Covid-19 ont été enregistrés au Maroc, sur 1 915 tests réalisés, portant à 1 272 276 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. De plus, 24 920 174 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19, 23 421 427 personnes ont reçu la deuxième, 6 876 730 personnes ont reçu la troisième et 59 935 ont reçu la quatrième dose.

Le Maroc n'a enregistré aucune nouvelle guérison lors des dernières 24 heures, alors que le nombre total des guérisons s'établit à 1 255 910, avec un taux de rémission de 98,7%.

Aucun décès n’a été enregistré, entre dimanche et lundi. Le nombre de personnes décédées à cause du Covid-19 au Maroc depuis le début de la pandémie s’établit à 16 296 alors que le taux de létalité se situe à 1,3%.

Le Maroc compte désormais 70 cas actifs sous traitement, alors qu’aucun patient n’est dans un état critique.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, 6 cas ont été enregistrés à Rabat-Salé-Kénitra (5 à Salé et 1 à Rabat), contre 1 à Inzegane-Ait Melloul (Souss-Massa), 1 à El Hajeb (Fès-Meknès) et 1 à Casablanca (Casablanca-Settat), indique le Bulletin quotidien Covid-19 établi par la Direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies du ministère de la Santé et de la protection sociale.