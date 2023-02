Espagne : Les musulmans veulent un cimetière couvrant la région de Murcie

La question de cimetières dédiés à la communauté musulmane resurgit en Murcie. La région espagnole n’a, pour le moment, qu'un seul cimetière avec un espace réservé aux défunts de confession musulmane, «Nuestro Padre Jesús» à Espinardo, alors les règlements disent qu'il devrait y en avoir plus, rappelle vendredi La Opinion de Murcia.

En effet, l’accord de coopération d'État avec la Commission islamique d'Espagne, signé dans les années 1990, évoque «des parcelles réservées pour les enterrements islamiques dans les cimetières municipaux, ainsi que le droit de posséder des cimetières islamiques». En attendant, plusieurs communes de la Région ont déjà fait preuve de sensibilité envers cette question. Ainsi, Molina de Segura construit, dans la partie supérieure de son cimetière, un espace pour les défunts de confession musulmane, tandis que les consistoires de Carthagène et d'Águilas organisent déjà des réunions avec la communauté islamique pour créer un cimetière musulman.

Dans le cas de la commune de Vega Media, le cimetière musulman est en cours d'installation sur un terrain situé dans la zone la plus élevée de l'enceinte actuelle. Antonio Sáez, conseiller des cimetières Molina de Segura, a expliqué que «le budget pour le faire est de 80 000 euros» et qu'il y aura de la place pour 105 enterrements. Le maire a estimé que les travaux seront terminés à l'été 2023.

Toutefois, d’autres communes n’ont pas encore mis en œuvre de pareilles mesures, à l’exemple du conseil municipal de San Pedro del Pinatar qui admet qu'il n'envisage pas de délimiter une zone pour les défunts musulmans car son cimetière municipal est déjà devenu trop petit.

Sabah Yacoubi, présidente de l'Association des travailleurs et immigrés marocains (ATIM) à Murcie et vice-présidente de l'ATIM Espagne, a dénoncé qu'«il n'y a pas de cimetière musulman dans la région, comme il y en a à Malaga, Madrid ou Valence». «Il faut que ce soit avec quatre murs, une porte et rien d'autre. Ce que nous demandons, c'est un cimetière musulman pour toute la région», a-t-elle plaidé.