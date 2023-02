Emballages : Lamacom inaugure une nouvelle Business unit à Casablanca

Le ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour et le président du groupe Lamacom, Khalid Sekkat, ont présidé vendredi à Casablanca, la cérémonie d'inauguration de l'extension de l'usine de Lamacom Group «Lamatech Packaging Solutions». Cette Business Unit (BU), nouvellement créée dans le cadre de la Banque de Projets pour un investissement de 75,6 millions de dirhams (MDH), permettra la création de 105 emplois, indique le groupe dans un communiqué.

Cette BU fabriquera des solutions d'emballages rigides et injectés en plastique avec personnalisation IML, déclinés sous formes de pots, seaux et barquettes, ajoute la même source, précisant qu’elle est déployée sur une superficie de plus de 9 000 m2, au sein du 2ème site industriel du groupe à Ain Sebaa. Sa capacité lui permet d'accueillir jusqu’à 50 machines d'injection équipées de dernières technologies.

«Ce projet atteste de la capacité de nos industriels à relever le défi de la production locale et de l'innovation. Il jouera un rôle vital et stratégique pour la souveraineté industrielle de notre pays puisqu'il contribuera à la substitution d'une part importante d'articles d'emballages plastique importés», a déclaré Ryad Mezzour. «Le renforcement de la production locale dans ce secteur et son positionnement sur des créneaux porteurs renforcera la compétitivité et la performance de toute l'industrie nationale», a-t-il noté.

Pour sa part, Khalid Sekkat a affirmé que le groupe a «décidé de se diversifier et de capitaliser sur son savoir-faire industriel de plus de 40 ans, en créant la Business Unit Lamatech». «Le projet entend ainsi contribuer fortement à l'effort national de substitution des importations par la production locale, projet phare de la stratégie industrielle nationale qui vise à développer chez les industriels marocains l'esprit du challenge économique, promouvoir et soutenir la compétitivité nationale, renforcer le capital marocain et décarboner l'industrie pour renforcer l'export», a-t-il fait savoir. «La stratégie s'est fixée, également comme mission, de soutenir l'intégration des secteurs industriels et de renforcer le positionnement du Maroc sur l'échiquier mondial des industries avancées et durables», a-t-il conclu.