Béni Mellal : Le CRI met en place un dispositif d'accompagnement dédié aux MRE

Le Centre régional d'investissement (CRI) Béni Mellal-Khénifra déroule le tapis rouge aux Marocains entrepreneurs du monde eu égard à la contribution et au rôle essentiels que jouent les MRE en matière du développement local. Depuis plus de deux ans, le CRI Béni Mellal-Khénifra et ses partenaires locaux multiplient les initiatives à l’adresse de la diaspora marocaine à l’étranger dans le but d’inciter la communauté des investisseurs MRE à monter des projets durables et qualitatifs dans une région à fort potentiel économique.

Conscient que l’investissement des Marocains du monde constitue un levier du développement régional, le CRI a commencé par mettre en place «Izdihar MDM», un dispositif d’accompagnement dédié aux membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger souhaitant investir dans la région. Cette initiative est parfaitement en phase avec les grandes orientations du nouveau modèle de développement du Royaume qui veut accorder davantage d’intérêt aux Marocains du monde et renforcer leur contribution à l’œuvre du développement en cours.

«Izdihar MDM» est la sixième déclinaison du programme d’accompagnement intégré des entreprises et des porteurs de projets lancé en 2021 par le CRI en partenariat avec plus de 16 institutions régionale, nationale et internationale qui œuvrent en faveur de la promotion de l’investissement et des entreprises en particulier les PME et TPME innovantes. Pour assurer une mise en œuvre optimale de ce programme, le CRI Béni Mellal-Khénira a signé une convention avec la 13e région de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) dédiée aux Marocains entrepreneurs et hauts potentiels du monde (MeM by CGEM). L’objectif de cette convention est de garantir un bon déploiement d’Izdihar MDM, consolider les liens des Marocains entrepreneurs et hauts potentiels du Monde avec leur pays d’origine et promouvoir la création, le développement et la pérennisation des investissements des MRE dans la région.

Le CRI a accompagné jusqu’à présent plus de 30 projets d’investissement portés par des MRE, alors que la durée de traitement des dossiers d’investissements de la diaspora a été réduite à moins de 6 jours au lieu de 60 jours auparavant.