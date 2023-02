Maroc : Malgré la perte de 24 000 emplois, le chômage recule légèrement en 2022

Le taux de chômage est passé de 12,3% à 11,8% en 2022, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Ce taux est passé de 5,0% à 5,2% (+0,2 point) en milieu rural et de 16,9% à 15,8% en milieu urbain (-1,1 point), précise une note d’information relative à la situation du marché du travail en 2022. En effet, le nombre de sans-emploi a diminué de 66 000 personnes entre 2021 et 2022, passant de 1 508 000 à 1 442 000, ce qui correspond à une baisse de 4%, relève le HCP.

Cette baisse est la conséquence d’une diminution de 70 000 chômeurs en milieu urbain et d’une augmentation de 4 000 en milieu rural, explique la même source. Au détail, le taux de chômage a augmenté de 0,4 point à 17,2% pour les femmes et a baissé de 0,6 point à 10,3% pour les hommes. Selon le diplôme, le taux de chômage a enregistré une baisse d’un point à 18,6% parmi les diplômés et de 0,4 point à 4,2% parmi les personnes n’ayant aucun diplôme. Selon l’âge, ce taux a connu une hausse de 0,9 point à 32,7% parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans et une baisse parmi les autres catégories d’âge. Il est passé de 19,6% à 19,2% pour les personnes âgées de 25 à 34 ans (-0,4 point), de 7% à 6,4% pour celles de 35 à 44 ans (-0,6) et de 3,8% à 3,3% pour celles de 45 ans et plus (-0,5).

Pour ce qui est du volume du sous-emploi, il est passé entre 2021 et 2022 de 1 003 000 à 972 000 personnes, de 550 000 à 520 000 en milieu urbain et de 453 000 à 452 000 en milieu rural. Le taux de sous-emploi a ainsi baissé de 9,3% à 9,0% au niveau national, de 8,8% à 8,1% en milieu urbain et de 10,0% à 10,4% en milieu rural.

Par ailleurs, l’économie nationale a perdu 24 000 postes d’emploi en 2022, après une création de 230 000 postes une année auparavant, selon le HCP. Cette situation résulte d’une création de 150 000 postes en milieu urbain et d’une perte de 174 000 en milieu rural. Par type d’emploi, 136 000 postes d’emplois rémunérés ont été créés, résultat d’une création de 161 000 postes en milieu urbain et d’une perte de 25 000 en milieu rural, fait savoir la même source. L’emploi non-rémunéré a, de son côté, connu une baisse de 160 000 postes, due essentiellement au recul de ce type d’emploi en milieu rural de 150 000 postes.

S’agissant du taux d’activité, il a baissé, entre 2021 et 2022, de 0,8 point pour s’établir à 44,3%. Ce repli résulte de l’accroissement de la population en âge d'activité (15 ans et plus) de 1,4% et du décroissement de la population active de 1%. La baisse du taux d’activité est plus prononcée en milieu rural (-1,8 point), passant de 50,9% à 49,1%, qu’en milieu urbain (-0,4 point), passant de 42,3%à 41,9%. Ce taux a diminué de 1,1 point pour les femmes à 19,8% et de 0,8 point pour les hommes (69,6%).

Dans le secteur des services, 164 000 postes d’emploi au niveau national (137 000 en milieu urbain et 28 000 en milieu rural) en 2022, enregistrant une hausse de 3% par rapport à 2021. Cette évolution provient principalement de la branche d’hébergement et restauration (+46 000 postes), du commerce (+36 000), des activités de services administratifs et de soutien (+34 000) et du transports et entreposage (+25 000), précise le HCP.

Le secteur de l’industrie et de l’artisanat, 28 000 postes ont été créés (16 000 urbains et 12 000 ruraux). Ces emplois créés proviennent principalement des activités artisanales (26 000). Le secteur de l’agriculture, forêt et pêche a, de son côté, perdu 215 000 postes d'emploi au niveau national. Pour ce qui du bâtiment et travaux publics (BTP), il a perdu 1 000 postes, résultat d’une création de 8 000 postes en milieu urbain et d’une perte de 9 000 en milieu rural. Le secteur des services emploie 47,4% des actifs occupés en 2022, suivi de l’agriculture, forêt et pêche avec 29,3%.

L'industrie y compris l’artisanat contribue, de son côté, pour 12%, avec 45,6% des emplois de ce secteur provenant des activités artisanales. Le secteur des BTP emploie, quant à lui, 11,2% des actifs occupés. Le HCP fait égelement savoir que près de deux tiers des actifs occupés ruraux (65,8%) exercent dans le secteur de l’agriculture, forêt et pêche, et les deux tiers des actifs occupés citadins (66,4%) travaillent dans le secteur des services.