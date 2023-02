Selon Albares, la bonne relation entre Sanchez et Mohammed VI ne fait l’objet d’aucun doute

La bonne relation entre Pedro Sanchez et le roi Mohammed VI «ne fait l’objet d'aucun doute». Une précision faite par le ministre espagnol des Affaires étrangères en réaction aux critiques du Parti Populaire sur l’absence d’une audience royale accordée au chef du gouvernement espagnol en marge de la 12e réunion de haut niveau entre les deux pays, organisée à Rabat le 1er et 2 février. Elías Bendodo, secrétaire général du PP a indiqué, dans des déclarations à la presse, que Sanchez a montré ainsi «la mesure de son poids plume sur la scène internationale. Il est difficile d'être plus ridicule».

«Le sommet sera jugé par ses résultats et non par les photos», a répliqué José Manuel Albares dans une interview. Le chef de la diplomatie a estimé que ces déclarations «démontrent que le PP est absolument incapable de gouverner l'Espagne. Est-ce ridicule de réaliser la première ouverture de l'histoire des douanes à Ceuta, d’avoir une relation frontalière de bon voisinage, contenir les mouvements migratoires, ouvrir des marchés et aller défendre 1 100 entreprises espagnoles ? Le PP ne sait pas de quoi il parle», a-t-il tancé.

Pour rappel, le roi Mohammed VI s’est entretenu mercredi par téléphone avec Pedro Sanchez. A cette occasion, le souverain a invité le chef du gouvernement à «renforcer davantage les relations bilatérales, à travers des actions concrètes marquées par l’efficacité, et des projets tangibles dans des domaines stratégiques d’intérêt commun», a annoncé le cabinet royal dans un communiqué.