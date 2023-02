Mondial des clubs : Arrivée au Maroc de Flamengo, représentant du Brésil

L’équipe brésilienne de Flamengo est arrivée, vendredi matin à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, pour participer au Mondial des clubs qui se tient jusqu'au 11 février à Tanger et à Rabat.

Vainqueur de la Copa Libertadores, Flamengo fera son entrée en lice en demi-finale du Mondial des clubs. Le 7 février à Tanger, il sera opposé au gagnant du duel entre le Wydad de Casablanca (WAC) et le club saoudien d'Al Hilal, qui lui est prévu samedi 4 février à Rabat. Lors de cette édition du Mondialito, Flamengo a l'ambition de faire mieux que sa première participation au tournoi en 2019 et d’accrocher sa première étoile dans la compétition. Le club brésilien s’était incliné en finale de l’édition 2019 face à Liverpool après prolongations. En demi-finale, il avait battu 3-1 Al-Hilal.

Le club le plus populaire du Brésil, fondé en 1895, avait remporté la Coupe intercontinentale en 1981 et la Copa Libertadores la même année, ainsi qu'en 2019 et 2022. Les Cariocas ont également à leur palmarès sept titres de champions du Brésil (remportés entre 1980 et 2020) et quatre Coupes du Brésil, parmi tant d'autres trophées.