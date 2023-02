Chefchaouen : Un an après le décès du petit Rayan, sa mère donne naissance à un enfant

Les parents du petit Rayan, dont la mort dans la province de Chefchaouen a bouleversé le monde entier, le 5 février 2022, viennent d’avoir un enfant. Le nouveau-né, un garçon, a été mis au monde jeudi 2 février à l’hôpital Saniat Rmel de Tétouan, un an après que son frère aîné a chuté dans un puits asséché et que les grandes opérations de secours n’ont pas permis de l’en sortir vivant. Le père de famille, Khalid Aourram, a déclaré à Al-Jazeera que le bébé et sa maman, Ouassima Kharchich, étaient en parfaite santé.

Vivant jusque-là dans la commune rurale de Tamorot, province de Chefhcaouen, la petite famille vit désormais à Tétouan. «Nous vivons dans un domicile qui a été un don du roi Mohammed VI. Personne d’autre ne nous a payé de nouvel appartement, contrairement à ce qui a été publié dans les médias», a encore déclaré Khalid Aourram, qui être toujours à la recherche d’un emploi dans sa nouvelle ville de résidence.

Mardi 1er février 2022, Rayan, cinq ans, est tombé dans un puits d’une profondeur de 32 mètres, non-loin de l’ancien domicile. Depuis l’accident, les efforts de sauvetage et de secours se sont poursuivis avec un dévouement remarquable. Le 5 février, il a été sorti sans vie.

Pour prendre en charge Rayan dès son évacuation, un dispositif de secours a été mis en place sur les lieux, avec la mobilisation d’un hélicoptère. Tout au long des jours de sauvetage et après le drame, l’émoi face à la situation a été exprimé au Maroc et dans plusieurs pays à travers.