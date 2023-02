L’hydrogène vert, une arme stratégique entre les mains du Maroc ?

Les importations d’hydrogène renouvelable du Maroc vers l’Union européenne transportées par bateaux sous forme liquide, seraient la source d’approvisionnement la plus économique d’ici 2030, précise une étude du centre britannique Aurora Energy Research.

Le rapport a analysé le cas de l’Allemagne. Berlin ambitionne, en effet, d’atteindre la «neutralité carbone» en 2045 contre 2050 pour la France. Le think-tank affirme que l’utilisation d’un réseau transfrontalier de canalisations d’hydrogène pourrait réduire, de 20%, en 2030 les coûts des exportations du Maroc d’hydrogène vert à destination de l’Allemagne.

Le royaume a également en sa faveur l’arme de la facture. Le coût de la production d’hydrogène renouvelable dans des sites en Allemagne en 2030 se situe entre 3,90 et 5,00 € /kgH2, contre 3,2 € /kgH2 au Maroc. Le Chili et l’Australie, avec respectivement 3,1 € /kgH2 et 3,2 € /kgH2, sont des concurrents potentiels du Maroc mais l’éloignement géographique du client allemand pourrait bénéficier à l’offre marocaine.

Les importations en provenance d’Espagne seraient aussi une option économiquement intéressante pour les consommateurs allemands, selon Aurora. Le coût de production d’hydrogène sur un site en Espagne en 2030 serait de 3,10 euros /kgH2.

Berlin déjà engagé avec Rabat, Madrid suit ses traces

Le soutien de l’Allemagne au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental a permis une relance de l’accord, signé en 2020 à Berlin entre les deux parties, sur l’hydrogène vert. Dans une Déclaration conjointe, publiée le 24 mars 2022, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et la ministre allemande de la Coopération économique et du Développement, Svenja Schulze, se sont engagés au «développement d’une économie de l’hydrogène vert» et «d’intensifier la coopération en particulier dans ce domaine».

Pour rappel le Maroc et l’Allemagne avaient conclu, le 10 juin 2020, un accord portant sur le développement de l’hydrogène vert. Il prévoyait que le royaume, via l’Agence marocaine de l’énergie solaire (MASEN), s’associe au ministère allemand de la Coopération économique et du développement pour diriger des projets conjoints de recherche et d’investissement dans l’utilisation de l’hydrogène. Cet accord a ensuite fait les frais, en mai 2021, des divergences de fond sur la question du Sahara occidental entre Rabat et le gouvernement d’Angela Merkel, notamment après la reconnaissance de la marocanité de la province, le 10 décembre 2020, par le président des Etats-Unis, Donald Trump.

L’étude du centre britannique Aurora Energy Research confirme, en effet, les conclusions d’un rapport de la Banque européenne d’investissements (BEI), réalisé avec l’Alliance solaire internationale et l’Union africaine, intitulé «Africa’s Extraordinary Green Hydrogen Potential» (L’extraordinaire potentiel de l’Afrique dans le domaine de l’hydrogène vert). L’analyse a mis en évidence les avantages de l’exploitation de l’énergie solaire pour créer de l’hydrogène vert dans quatre pôles quatre pôles africains : Mauritanie, Afrique australe, Egypte et le Maroc.

L’Espagne est également intéressée par l’hydrogène vert marocain. «Il est stratégique que les deux pays favorisent le développement des énergies propres dans des secteurs à énorme potentiel comme l'hydrogène vert ou la biomasse», a indiqué, mercredi Pedro Sánchez à Rabat. «Le Maroc et l’Espagne réunissent toutes les conditions pour mener et être des références pour un véritable changement de paradigme» dans la nouvelle économie verte, a-t-il précisé.