Le Polisario préoccupé par l’appel de Sanchez à respecter les «sphères de souveraineté»

L’appel de Pedro Sanchez, lancé hier depuis Rabat, pour le respect des «sphères de souveraineté» du Maroc et de l’Espagne, irrite le Polisario. Son représentant à Madrid, le considère «préoccupant» pour les intérêts de son mouvement, rapportent des médias ibériques.

Pour Abdellah Arabi, ces déclarations confirment les «soupçons» selon lesquels «le Maroc conditionnera toujours les bonnes relations avec l'Espagne à la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental».

Arabi a estimé que «c'est bien qu'il y ait une entente et une politique de bon voisinage entre le Maroc et l'Espagne mais à condition que cela ne se fasse pas au détriment des aspirations légitimes du peuple sahraoui». Et d’ajouter que «le Maroc ne permettra jamais une politique de bonne entente entre les deux pays si ce n'est en échange d'une position politique favorable à ses prétentions expansionnistes à l'égard du Sahara occidental»

La déclaration conjointe, publiée hier, sanctionnant la 12e réunion de haut niveau maroco-espagnole, a réitéré le soutien du gouvernement Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara. Une position déjà exprimée le 7 avril, suite aux entretiens entre chef de l’exécutif espagnol et le roi Mohammed VI.