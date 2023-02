Mercato : Le rôle d’Amine Harit dans la venue d’Azzedine Ounahi à l’OM

Auteur d’un joli but de l’OM contre Nantes dans le temps additionnel (90+3), mercredi dernier, l’international marocain Azzedine Ounahi est revenu sur les circonstances de sa décision de rejoindre l’Olympique de Marseille, avec lequel il vient de signer, dans le cadre des transferts du mercato hivernal. Lors de ce match en Ligue1, le joueur a fait sa première entrée sous les couleurs de l’OM, dans les quinze dernières minutes de jeu. Grâce à sa prestation et à son efficacité qui a été prouvée tout de suite, il a été désigné homme du match.

Evoquant sa venue à l’OM, Azzedine Ounahi a souligné notamment le grand rôle de son coéquipier, l’international marocain Amine Harit, mis hors de terrain depuis plusieurs mois pour cause de blessure. En soutien au Onze national et entouré du staff technique, Harit a pu en revanche rejoindre, plus tard, les Lions de l’Atlas, lors des phases finales du Mondial 2022 où le Maroc s’est hissé à la quatrième place du carré d’or. «Quand Amine est arrivé à Doha, je pensais qu’il était là pour nous encourager. Mais dès qu’il est venu, il m’a dit : ‘convocation dans ma chambre !’», se souvient Ounahi. «Il a directement commencé à me parler de l’OM. Il m’a dit : ‘il faut que tu viennes !’. J’ai dit qu’il n’y avait pas de pression, que je devais voir avec les dirigeants, d’autant que tout le monde connaît bien l’OM. Je sais que c’est un grand club, mais lui était pressé. Il m’a bien parlé de l’équipe, du groupe, de l’ambiance…», a-t-il ajouté.

«Amine, c’est un frère pour moi, il a essayé de me convaincre», a déclaré Azzedine Ounahi. «J’ai parlé avec Amine, avec le coach, avec le président. On sait tous qu’il y avait des clubs en Angleterre, en Italie mais ça me rappelle mon pays, le Maroc. Les gens donnent tout pour leur club et moi j’adore ça», souligne-t-il.

Encore en convalescence, Amine Harit a salué la performance d’Azzedine Ounahi, en partageant plusieurs photos sur les réseaux. «Azzedine Ounahi, c’est parti !», a-t-il lancé. Lors de ce premier match joué par Ounahi avec l’OM, les Phocéens se sont imposés par 2 buts à 0 face à Nantes. Le public marseillais en a été conquis.