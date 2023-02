Agriculture : Les exportations du Maroc augmentent de 16,2% en 2022

Les exportations du secteur agricole et agroalimentaire se sont établies à 81,23 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2022, en hausse de 16,2% par rapport à 2021, selon l'Office des changes. Cette évolution s’explique par la hausse simultanée des ventes de l’industrie alimentaire (+19,9%) et celles de l’agriculture, sylviculture et chasse (+11,4%), précise l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs de l'année 2022.

De leur côté, les exportations du textile et cuir se sont accrues de 20,7% au titre de l’année 2022, une évolution attribuable, principalement, à la hausse des ventes des vêtements confectionnés (+21,9%), des articles de bonneterie (+12,5%) et des chaussures (+32%).