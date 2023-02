Algérie - Etats-Unis : Le dossier du Sahara au menu d’un entretien entre Sherman et Lamamra

La question du Sahara était au menu de l’entretien téléphonique, d’hier soir, entre la n°2 de la diplomatie des Etats-Unis, Wendy Sherman, et le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra.

L’échange a porté «sur une série de questions essentielles à la coopération bilatérale, à la sécurité régionale et aux développements mondiaux», indique le porte-parole du Département d’Etat dans un communiqué. «Le secrétaire adjoint Sherman a exprimé sa gratitude pour les contributions de l'Algérie à la résolution des conflits régionaux, y compris le soutien de l'Algérie à la désescalade urgente de la violence israélo-palestinienne, aux efforts de l'ONU pour faire avancer une résolution durable et digne pour le Sahara occidental, et pour l'amélioration de la sécurité au Sahel», souligne la même source.

L’appel téléphonique a permis à l’administration Biden de mettre l’accent sur «les répercussions mondiales de l'agression non provoquée et injustifiée de la Russie, ainsi que l'importance du soutien international aux principes de la Charte des Nations unies sur le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine». Une précision qui intervient alors que la présidence algérienne a annoncé, mardi, qu’Abdelmadjid Tebboune effectuera, en mai, une visite en Russie. Un déplacement qui était initialement programmé pour décembre 2022.

Pour rappel, ce mercredi, Antony Blinken a eu un entretien téléphonique avec Nasser Bourita.