Maroc : Les détails du projet d’hôtel de Robert De Niro à Marrakech

Le 22 janvier dernier, l’hôtel Nobu a ouvert ses portes à Marrakech. Il s’agit premier de l’enseigne de Robert De Niro en Afrique. Fondateur de la marque Nobu, l’acteur américain oscarisé a rallié le chef japonais Nobuyuki Matsuhisa et le producteur hollywoodien Meir Teper au projet. Selon des informations obtenues par Jeune Afrique, le projet a vu le jour surtout grâce au businessman marocain Ahmed Bennani. Depuis 2021, il est d’ailleurs le président de l’Association régionale de l’industrie hôtelière (ARIH) de Marrakech.

C’est à l’occasion de la venue de De Niro au Festival international du film de Marrakech (FIFM), il y a cinq ans, que le contact commence avec la marque. «Peu de temps après la venue de Robert De Niro dans la ville ocre en 2018, à l’occasion du FIFM où il a reçu des mains de Martin Scorsese l’Etoile d’or en récompense de sa carrière, Ahmed Bennani entre en contact avec l’enseigne de la star via le groupe espagnol MC Hotels, partenaire de Nobu à Marbella et à Ibiza, et parvient à retenir l’attention de l’acteur», révèle Jeune Afrique.

En novembre 2019, Robet De Niro visite lui-même les lieux et donne son feu vert pour un contrat de licence. Selon la même source, «l’accord a été signé par la société Boutique hôtels, propriétaire des murs de l’établissement dont Bennani est le fondateur et PDG». D’un capital de 69 millions de dirhams, elle est codétenue «par d’autres membres de sa famille et a réalisé 60 millions de dirhams de chiffre d’affaires en 2017».

Situé dans le quartier de l’Hivernage, proche du Palais des congrès qui accueille annuellement le FIFM, ainsi que du Royal Mansour et de la Mamounia, l’hôtel propose 71 suites et chambres, variant entre 48 et 220 mètres carrés. Ancien vice-président du Conseil régional du tourisme de Marrakech (CRT), Ahmed Bennani repositionne ainsi son établissement, en s’associant au projet. En retour, Boutique hôtels «versera des royalties à Robert De Niro et ses associés sur la restauration et l’hôtellerie».

Jeune Afrique rappelle que le businessman marocain a fait sa formation en management à l’Université du Texas (Etats-Unis), avant de revenir au Maroc en 1996, pour prendre les commandes des affaires familiales. Il possède d’autres établissements touristiques et des restaurants, comme La Table du marché à Marrakech, ou encore à Rabat, à Tanger et à Casablanca.

Pendant la pandémie de Covid-19, il fait «un investissement de 8 millions d’euros afin d’améliorer le confort des chambres, revoir leur décoration et apporter des modifications au restaurant», comme exigé par Nobu Hospitality, détentrice de la marque Nobu, très connue aux Etats-Unis et dans les pays d’Europe.