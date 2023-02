Commission européenne : Marion Lalisse nommée coordinatrice chargée de la lutte contre l’islamophobie

La Commission européenne a nommé Marion Lalisse nouvelle coordinatrice pour la lutte contre l’islamophobie. Dans le cadre de ses mission, la responsable collaborera «avec les Etats membres, les institutions européennes, la société civile et le monde universitaire afin de renforcer les mesures prises pour lutter contre l’islamophobie», a indiqué un communiqué parvenu mercredi à Yabiladi. La coordinatrice est ainsi «le principal point de contact pour les organisations actives dans ce domaine» au sein de l’Union européenne.

Commissaire à l’Egalité, Helena Dalli s’est félicitée de cette nouvelle nomination, indiquant que Marion Lalisse «veillera à ce que des mesures soient prises pour lutter contre la haine, ainsi que contre la discrimination structurelle et individuelle à l’égard des musulmans». En effet, Helena Dalli estime qu’il faut «combattre l’islamophobie dans tous les domaines, notamment dans le cadre de l’éducation, de l’emploi et de la politique sociale». «Nous devons également recueillir les données concernant tous les cas d’islamophobie et de discrimination à l’égard des musulmans, surveiller et combattre toute manifestation de ce type», a-t-elle ajouté.

Marion Lalisse est diplômée de la School of Oriental and African Studies à l’Université de Londres (Royaume-Uni), ainsi que du Collège d’Europe et de l’Université de Toulouse-Mirail (France). Elle a précédemmet été chargée d’affaire a.i. et ambassadrice adjointe de l’UE au Yémen. La responsable a occupé plusieurs fonctions dans le cadre de l’UE, au Ghana, en Mauritanie, au Maroc et dans le cadre du programme d’aide de l’UE en faveur de la communauté chypriote turque.

«Fonctionnaire expérimentée de l’Union européenne, elle a travaillé en étroite collaboration avec un large éventail d’organisations de la société civile au sein de l’UE et dans le monde musulman, où elle a acquis une précieuse expérience», ajoute le communiqué.