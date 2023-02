Mondial des clubs : L’entraîneur Marcel Koller salue le soutien du public du Maroc à Al Ahly

Le club égyptien d’Al Ahly a pris le meilleur sur la formation néo-zélandaise d’Auckland City par 3 buts à 0 (mi-temps 1-0), mercredi soir au Grand stade de Tanger, en ouverture du Mondial des clubs de football (Maroc 2022). Les Aigles se sont imposés grâce à des buts de Hussein Elshahat (45+2è), Mohamed Sherif (56è) et Percy Tau (86è). Au deuxième tour, Al Ahly sera opposé aux Américains de Seattle Sounders, le 4 février (18h00) à Tanger.

A la fin de la rencontre, l’entraîneur d’Al Ahly, le Suisse Marcel Koller, a rendu hommage au public marocain pour son soutien au club égyptien. «Le public nous a énormément aidés et nous espérons que ce soutien se poursuivra lors des prochains matches, car les joueurs se sentent comme chez eux et ça nous donne la force de continuer», a-t-il affirmé, dans une déclaration à la presse. «L’organisation est extraordinaire. Nous avons été bien accueillis», a également souligné Koller.

Concernant le match, le technicien suisse a affirmé que son équipe avait dominé les débats, mais avait des problèmes à concrétiser les multiples occasions qu’elle a créées. «Heureusement, il y a eu le premier but qui a poussé l’adversaire à sortir pour chercher l’égalisation, ce qui nous a permis de marquer davantage», a-t-il expliqué.

De son côté, Mohamed Sherif, auteur du deuxième but d’Al Ahly et homme du match, a indiqué que cette rencontre était très importante pour son équipe. «C’était très important pour nous de gagner aujourd’hui. Nous étions très concentrés car dans ce genre de matches, on risque de se trouver hors compétition à la moindre erreur et seule la victoire pouvait nous permettre de poursuivre l’aventure».

Concernant les ambitions d’Al Ahly lors de ce Mondialito, il a indiqué : «Nous avons pris la troisième place lors des deux dernières éditions. Nous aspirons cette année à faire mieux.» L’international tunisien d’Al Ahly, Ali Maaloul, a souligné, lui, que son équipe a gagné aujourd’hui «avec la manière».

«L’important maintenant est de se préparer pour le match de samedi face à un adversaire différent. Nous espérons être au rendez-vous et prolonger l’aventure au-delà du deuxième tour», a-t-il insisté. Au deuxième tour de ce Mondialito, organisé du 1er au 11 février à Tanger et Rabat, Al-Ahly affrontera Seattle Sounders, le champion d’Amérique du Nord, le 4 février prochain.