Mercato : L’international marocain Ibrahim Salah rejoint le Stade Rennais

L’international espoir marocain Ibrahim Salah a rejoint le Stade Rennais FC en provenance de La Gantoise (Belgique), a annoncé le club évoluant en Ligue 1 française. A 21 ans, Ibrahim Salah, international U23 marocain, poursuivra ainsi sa progression en Bretagne. L’ailier gauche s’est engagé pour quatre saisons et demie avec le Stade Rennais FC, écrit son nouveau club dans un communiqué.

Découverte du championnat belge cette saison, Ibrahim Salah s’est illustré pour ses débuts en Jupiler League avec La Gantoise, 14 matchs, 3 buts et 1 passe décisive, souligne le club français. En quelques mois seulement, le joueur, qui a également pris part à quatre matchs de Conference League, a ainsi suscité l’intérêt de plusieurs écuries européennes dont le Stade Rennais FC et Florian Maurice qui a décelé tout son potentiel.

«C’est un joueur que l’on suit depuis plusieurs mois et qui a montré de très belles choses dans le championnat belge. Il n’a pas beaucoup d’expérience mais nous allons voir un joueur avec une énergie incroyable. Il a envie de travailler, de progresser, il a cette flamme et cette envie d’aller vers l’avant. C’est un très bon joueur, il va vite, c’est techniquement bon, il peut jouer sur un côté ou dans l’axe, j’ai été surpris par ce qu’il a montré avec La Gantoise en ce début de saison», a déclaré le directeur technique du club, cité dans le communiqué, estimant que l’international marocain représente une «bonne opportunité pour le Stade Rennais FC».

«C’est un petit rêve qui se réalise. Je suivais le Stade Rennais depuis très longtemps grâce à Nayef Aguerd qui est Marocain (...) Je suis impatient d’être sur le terrain et montrer ce que je sais faire. Il faut travailler et ne jamais abandonner, ce sont les clés de la réussite (...) Je vais maintenant faire le maximum pour ne pas décevoir le club et les supporters», s’est réjoui de son côté l’international marocain.

«Dans l’éventualité d’un départ de Kamaldeen Sulemana, nous avions son nom sur nos listes. On a réussi à concrétiser une de nos pistes prioritaires. Il a su gagner sa place et se montrer décisif avec La Gantoise. On va faire le maximum pour qu’il s’adapte le plus vite possible. C’est un joueur talentueux, qui dégage beaucoup d’énergie. Il était l’un des chouchous du public de La Gantoise. On est très contents de l’accueillir. On a hâte de le voir fouler la pelouse du Roazhon Park», a souligné de son côté Olivier Cloarec, président exécutif et directeur général du Stade Rennais FC.