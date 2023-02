Maroc : Le Festival Mawazine rythmes du monde fera son retour en 2024

Le Festival Mawazine-rythmes du monde fera son grand retour en 2024 pour sa 19e édition, après trois années d'interruption dues à la pandémie de la Covid-19, a annoncé l’association Maroc cultures.

«L’association Maroc cultures est heureuse d’annoncer au public de Mawazine que le festival reprendra ses activités dès 2024 pour répondre aux attentes des festivaliers qui se languissent du retour de ce rendez-vous unique et incontournable, au carrefour de toutes les cultures», précise un communiqué. Créé en 2001, ce festival est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc. Il est considéré parmi les plus grands évènements culturels au monde.

Organisé chaque année pendant neuf jours, Mawazine offre une programmation riche, qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom. Avec près de trois millions de festivaliers lors de sa dernière édition en 2018, le festival a battu tous les records, confirmant ainsi sa place en tant qu’événement musical international offrant une exposition forte des valeurs d’ouverture chères au pays.

Mawazine consacre également plus de la moitié de sa programmation aux talents de la scène nationale, s’érigeant en porteur des valeurs de paix, d’ouverture, de tolérance et de respect, le festival propose un accès gratuit à 90% de ses festivaliers, faisant de l’accessibilité des publics une mission essentielle. Son soutien à l’économie touristique régionale et nationale et son action continue en faveur de la démocratisation de l’accès à la culture font de lui une manifestation très attendue, souligne le communiqué.

Entièrement autonome, Mawazine reste ouvert à toutes les contributions qui respectent les valeurs de Maroc cultures. Son modèle économique s'appuie sur les revenus tirés des ventes de tickets et du sponsoring des sociétés privées, avec l’accompagnement des pouvoirs publics, des autorités et des services de sécurité.