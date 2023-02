Maroc-Espagne : Pedro Sanchez intéressé par l’hydrogène vert marocain

Aziz Akhannouch et Pedro Sanchez ont présidé, ce mercredi à Rabat, la séance de clôture des travaux du forum économique Maroc-Espagne. Dans son discours, le chef du gouvernement marocain a attribué la «nouvelle ère» dans les relations entre les deux pays «à la position de votre gouvernement concernant nos provinces du Sud. L’Espagne a eu le courage du réalisme historique. Et pour cela, le Maroc vous rend hommage». Akhannouch fait référence au soutien de Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental, exprimé le 14 mars 2022 dans une lettre adressée au roi Mohammed VI.

Le chef de l’exécutif a souligné, dans son allocution, que l’humanité «vit depuis plusieurs années un désordre mondial, aggravé par une pandémie planétaire, le retour de la guerre en Europe et un réchauffement climatique qui nous affecte tous. La meilleure réponse à donner à ce désordre est de travailler main dans la main pour construire ensemble, un avenir meilleur».

Il s’est félicité aussi de l’excellence des relations entre Rabat et Madrid, citant particulièrement la «coopération sécuritaire et de lutte contre le terrorisme», ainsi que «l’effort fourni par le Maroc dans la régulation des flux migratoires, dans le respect des valeurs humanistes».

L’Espagne intéressée par l’hydrogène vert marocain

Aziz Akhannouch n’a pas oublié de citer le partenariat énergétique. «Pendant 25 ans, le Gazoduc Maghreb-Europe a permis d’alimenter l’Espagne en gaz, en traversant le Maroc. Face à la nouvelle donne géopolitique, nos deux pays ont montré l’ingéniosité et la flexibilité de leur collaboration, en maintenant l’outil disponible et en inversant le flux du gazoduc afin d’alimenter le Maroc en GNL via l’Espagne», a-t-il indiqué. Pour mémoire, le gouvernement Sanchez avait ignoré les menaces algériennes et activé, le 28 juin, le flux inverse du GME.

De son côté, Pedro Sanchez a salué dans son discours «la nouvelle association économique avancée» et «l'intense processus de modernisation de l'économie marocaine», soulignant que «17 600 entreprises espagnoles exportent vers» le royaume. «Il est stratégique que les deux pays favorisent le développement des énergies propres dans des secteurs à énorme potentiel comme l'hydrogène vert ou la biomasse», ajoutant que le Maroc et l’Espagne «réunissent toutes les conditions pour mener et être des références pour un véritable changement de paradigme» dans la nouvelle économie verte. Rappelons que l'Allemagne a exprimé le même intérêt pour l'hydrogène vert marocain.

Pedro Sanchez a indiqué que la réunion de haut niveau servira à promouvoir la coopération et «consolider les accords conclus avec le roi Mohammed VI, le 7 avril 2022». Des entretiens, pour rappel, sanctionnés par la publication d’une Déclaration conjointe, une véritable feuille de route pour la nouvelle étape dans les relations entre les deux pays. Le chef du gouvernement s'est dit, par ailleurs, convaincu que les bonnes relations entre le Maroc et l'Espagne bénéficient aussi à l'Union européenne. Madrid veut ainsi jourr un rôle d'apaisement dans la crise que vit Rabat avec Bruxelles.