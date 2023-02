L’Iran répond à la visite de Nasser Bourita en Irak

Le ministre iranien des Affaires étrangères a effectué une visite en Mauritanie. Houceïn Emir Abdoullahyane a eu, hier soir, des entretiens avec le président Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani. La question du Sahara y était au menu des discussions entre les deux parties.

«Je remercie le président mauritanien pour ses efforts constructifs et précieux dans la poursuite de l'initiative de lutte contre le terrorisme et la promotion d'une paix et d'une sécurité durables au Sahara occidental. Cette question fait l'objet d'une attention particulière de la part de la République islamique d'Iran», a indiqué le chef de la diplomatie iranienne dans des déclarations à la presse, rapportent des médias à Nouakchott et arabes.

En revanche, l’Agence mauritanienne d’information (AMI, officielle) a fait l’impasse sur ce passage. Pour rappel, l’Iran reconnait la «RASD» depuis le 27 février 1980. Le Maroc a rompu, le 1er mai 2018, et ce pour la troisième fois, ses relations diplomatiques avec le régime iranien à cause du soutien militaire de Téhéran au Polisario.

La visite du ministre iranien des Affaires étrangères en Mauritanie intervient cinq jours après le déplacement de Nasser Bourita en Irak, marqué notamment par le soutien de Bagdad à la marocanité du Sahara et par la volonté du gouvernement irakien d’initier une coopération constructive entre les deux pays dans les domaines de la sécurité, du renseignement et de l'échange d'informations ainsi que la lutte contre le terrorisme.